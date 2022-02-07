العراق يصدر 4 آلاف طن من الكبريت إلى الهند

2022/02/07 | 04:24 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

كشفت الهيئة العامة للجمارك، أمس الأحد، عن تصدير العراق أكثر من 4 آلاف طن من مادة الكبريت إلى الهند.

وذكر بيان للهيئة، أن "مركز جمرك ميناء خور الزبير، قام بتقديم كل الجهد وتسهيل إجراءات عملية تصدير 4540 طنا من مادة الكبريت إلى الهند، على متن الباخرة ART .



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وتابع، أن "هذه تعد أول باخرة تصدير لهذه المادة".

يشار إلى أن احتياطي حقول المشراق 1 و2 و3 بمحافظة نينوى يقدر بـ354 مليون طن من مجموع احتياطي العالم البالغ 600 مليون طن من الكبريت الرسوبي.

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