المكسيك تفكك مخيما للاجئين قرب الحدود الأميركية

2022/02/07 | 05:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فككت السلطات المكسيكية، الأحد، مخيما يضم نحو 380 مهاجرا معظمهم من مواطني البلاد وأميركا الوسطى، في تيخوانا، بالقرب من الحدود مع الولايات المتحدة.

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