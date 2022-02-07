أنتيكوردنيزم

2022/02/07 | 07:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وبشكل دائم، وفي مختلف دول المنطقة التي تحوي "أقليات" قومية كُردية وازنة، في سوريا العراق إيران وتركيا، يُمكن رصد تدفق أخبار وحوادث تتعلق بأفعال فجة عدائية مناهضة لأبناء هذه الجماعة القومية الكردية.

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