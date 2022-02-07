تعرف على ترتيب هدافي كأس أمم أفريقيا

2022/02/07 | 07:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حصل قائد المنتخب الكاميروني المهاجم فينسنت أبو بكر على لقب هداف بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2021، والتي استضافتها الكاميرون من 9 كانون الثاني الماضي، وحتى 6 شباط 2022.وأحرز فينسنت أبو بكر قائد منتخب “الأسود غير المروضة” الكاميرونية ومهاجم نادي النصر السعودي، 8 أهداف في البطولة، متفوقا على مواطنه كارل توكو […]

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