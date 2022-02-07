مكملات غذائية لا غنى عنها لمن يتجاوز الخمسين

2022/02/07 | 08:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يحتاج معظم الرجال الذين تجاوزوا سن الخمسين إلى مكملات غذائية لحماية أجسادهم من مشاكل ضعف المناعة المحتملة وتعويضه بما قد ينقصه من عناصر ضرورية.ونقل موقع “إكسبريس” نتائج عدد من الدراسات التي تفيد بأن هناك نوعين من المكملات الغذائية المهمة للرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما.وجاء المغنيسيوم على رأس هذه المكملات […]

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