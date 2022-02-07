2022/02/07 | 08:05 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: dHSa_ayxgOo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. على خلفية اغتيالات وجرائم متعددة القائد العام يرسل وفدا أمنيا رفيعا إلى ميسان في نشرة الـ8صباحا) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. على خلفية اغتيالات وجرائم متعددة القائد العام يرسل وفدا أمنيا رفيعا إلى ميسان في نشرة الـ8صباحا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).