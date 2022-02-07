القبض على شخص بحوزته كمية من المخدرات في بابل

2022/02/07 | 08:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على شخص بحوزته كمية من المخدرات غربي مدينة الحلة.وقالت القيادة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “مفارز سيطرة حلة – كربلاء، وفي إجراءات التفتيش وتدقيق أسماء الوافدين غرب مدينة الحلة، تمكنوا من إلقاء القبض على مخالف يستقل دراجة نارية ضبط بحوزته على […]

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