مبابي: لم أتخذ قرار بشأن مستقبلي وأركز بالفوز على ريال مدريد

2022/02/07 | 08:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- واعتحدث النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، عن مستقبله وشائعات ارتباطه رسميا بالانتقال إلى ريال مدريد بعد فوز فريقه على ليل 5-1 في الدوري الفرنسي، مساء أمس، حيث سجل أحد أهداف اللقاء.وقال كيليان مبابي في تصريحات بعد اللقاء: " لم أتخذ أي قرار، مواجهة ريال مدريد تغير الكثير من الأشياء رغم كوني حر في فعل أي شيء، لن أذهب للحديث مع المنافس وفعل مثل هذه الأمور، حاليا أركز على الفوز على ريال مدريد وبعدها سنرى ما سيحدث".وأكد النجم الفرنسي أنه يفضل أن يتحدث عنه حسب ما يقدمه على أرض الملعب، مشددا: "يجب أن أفرض بأن يتحدث عني أدائي فوق أرضية الملعب".وأضاف: "حاليا ليس الوقت المناسب للحديث عن مستقبلي، الشيء الوحيد الذي يشغلني هو الفوز على ريال مدريد في مباراتنا المقبلة بدوري أبطال أوروبا".ويلتقي ريال مدريد وباريس سان جيرمان في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ذهابا في ملعب حديقة الأمراء بباريس يوم 15 من الشهر الحالي وإيابا في ملعب سانتياغو بيرنابيو بمدريد يوم 9 من آذارالمقبل.

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