2022/02/07 | 08:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

تذبذت أسعار النفط، اليوم الاثنين، وسط توقعات بأن المعروض العالمي سيظل شديداً مع انتعاش الطلب بقابلها بوادر إحراز تقدم في المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران.

وارتفع خام برنت 33 سنتاً أو 0.35 بالمئة إلى 93.60 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 04:52 بتوقيت غرينتش بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول 2014 عند 94.00 دولاراً في وقت سابق.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتًا، أو 0.18٪ ، إلى 92.14 دولارًا للبرميل، بالقرب من أعلى مستوى في 7 سنوات سجله يوم الجمعة.

وأعادت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة الإعفاءات من العقوبات الممنوحة لإيران للسماح بمشاريع التعاون النووي الدولي، حيث تدخل المحادثات بشأن الاتفاق النووي الدولي لعام 2015 المرحلة النهائية.

وإذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات عن إيران، يمكن أن تعزز البلاد شحنات النفط ، مما يزيد من الإمدادات العالمية.

فيما يتوقع مصرفيون واستثماريون وصول خام برنت إلى 100 دولار للبرميل واستمرار الإمدادات العالمية شحيحة مع عدم وصول أوبك + إلى أهدافها الإنتاجية وعدم زيادة الولايات المتحدة للإنتاج كثيرًا.

وتكافح منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، والمعروفين معًا باسم أوبك +، لتحقيق الأهداف على الرغم من ضغوط كبار المستهلكين لزيادة الإنتاج بسرعة أكبر.

مما أثار مخاوف الإمدادات، لا تزال التوترات عالية في أوروبا الشرقية ، حيث قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان يوم امس الأحد إن روسيا قد تغزو أوكرانيا في غضون أيام أو أسابيع ، لكن لا يزال بإمكانها اختيار مسار دبلوماسي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تذبذب بأسعار النفط وسط مخاوف من شح المعروض والمحادثات الايرانية) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تذبذب بأسعار النفط وسط مخاوف من شح المعروض والمحادثات الايرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).