2022/02/07 | 08:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف عالم الأحياء الجزيئية، الباحث في جامعة موسكو الحكومية، مكسيم سكولاتشيف، إلى أي مدى يمكن أن تؤثر الإصابة بمرض “كوفيد -19” على العمر البيولوجي للشخص.وقال في تصريح صحفي، إن صحة الشخص الذي لم يتم تطعيمه ضد فيروس كورونا، ستعاني من عدد من العوامل السلبية في حالة الإصابة بالفيروس، وبإمكان هذه العوامل السلبية […]

ظهرت المقالة عالم احياء: 10 أيام إصابة بكورونا تجعل الجسم يشيخ 10 سنوات أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عالم احياء: 10 أيام إصابة بكورونا تجعل الجسم يشيخ 10 سنوات) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عالم احياء: 10 أيام إصابة بكورونا تجعل الجسم يشيخ 10 سنوات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).