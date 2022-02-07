تحذيرات من البقاء الأميركي في العراق وقيادته نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني

2022/02/07 | 08:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… حذرت اطراف سياسية من البقاء الأميركي في العراق من دون التنفيذ الحقيقي الفعلي لاخراج القوات الأجنبية بالكامل من الأراضي العراقية، موضحة ان هناك مشروع يراد به زعزعة الوضع السياسي في البلاد من اجل جرها نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني.وقال النائب عن تحالف الفتح احمد رحيم لـ /المعلومة/، ان “العراق قد يتم قيادته […]

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