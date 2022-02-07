“فكرة مجنونة” تجعلك شابا.. تعرف عليها!

2022/02/07 | 08:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ لطالما داعب حلم الشباب الأبدي أذهان الكثيرين، لكن ذلك الحلم كان يتحطم على الدوام على صخرة الزمن التي لا تبقي ولا تذر.وتمكن العلماء من الوصول إلى حل يمكن أن يحقق حلم الكثيرين بالبقاء في هيئة الشباب، على ما أوردت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.والحل الجديد لا يقوم على الأمصال التي تخفي تجاعيد […]

ظهرت المقالة “فكرة مجنونة” تجعلك شابا..



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