عامل إغاثة يكشف واقع الأطفال في سجن الحسكة وينشر أول صورة لهم

2022/02/07 | 08:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "الماء والطعام"، هذا ما نقله أول عامل إغاثة دولي دخل إلى سجن غويران شمالي شرق سوريا، بعدما استعادت القوات الكردية سلطتها عليه، عن عن الأطفال المحتجزين، والذي يصل عددهم إلى حوالى 700 فتى تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عاما، من أبناء داعش، بحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز".

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