2022/02/07 | 08:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد النائب عن محافظة ديالى، احمد الموسوي، ان المناطق التي يتواجد فيها الإرهاب بالمحافظة معلومة ومشخصة، محملا الحكومة المركزية مسؤولية التواطؤ في هذا الملف وعدم القضاء على المجاميع الإرهابية بالكامل في تلك المناطق.وقال الموسوي لـ /المعلومة/، ان “هناك إرادة تحاول إبقاء ديالى تعاني من الملف الأمني وهذه الإرادة تتمثل بالحكومة المركزية، خصوصا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموسوي: مناطق الإرهاب مشخصة في ديالى والحكومة تتحمل مسؤولية التواطؤ معها) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموسوي: مناطق الإرهاب مشخصة في ديالى والحكومة تتحمل مسؤولية التواطؤ معها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).