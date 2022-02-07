الحشد والجيش ينفذان عملية أمنية في صلاح الدين

2022/02/07 | 08:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، عن تنفيذ عملية امنية مشتركة مع قوات الجيش ضمن قاطع عمليات صلاح الدين.وقالت الهيئة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “نفذت قوة مشتركة من قيادتي عمليات صلاح الدين للحشد والجيش، فجر اليوم عملية أمنية في قاطع عمليات صلاح الدين”.وأضافت انه “وانطلقت العملية بمشاركة قوة […]

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