الحشد الشعبي والجيش ينفذان عملية أمنية في صلاح الدين

2022/02/07 | 08:54 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، عن تنفيذ عملية امنية مشتركة مع قوات الجيش ضمن قاطع عمليات صلاح الدين.وقالت الهيئة في بيان، إنه “نفذت قوة مشتركة من قيادتي عمليات صلاح الدين للحشد والجيش، فجر اليوم عملية أمنية في قاطع عمليات صلاح الدين”.وأضافت انه “وانطلقت العملية بمشاركة قوة من اللواء التاسع واللواء 35 […]

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