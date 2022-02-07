الفصل الخامس: الإرهاب، والحق بالانتخاب، والاشتراكية - جودي كوكس

2022/02/07 | 08:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جودي_كوكس الفصل الخامس من كتاب ثورة النساء: روسيا 1905-1917الكاتبة: جودي كوكسقمعت ثورة عام 1905 وقتل الآلاف.



عُرف شهر كانون الثاني/يناير بـ”شهر فرق الإعدام”.(30) وحصلت ردود فعل مختلفة على تجارب الثورة والثورة المضادة.



عادت بعض النساء إلى إحباط الإرهاب، وهو تقليد استمر في التجذر في السياسات الثورية الروسية.



قبض على ماريا سبيريدونوفا لأول مرة خلال مظاهرات الطلاب في شهر آذار/مارس 1905.



في ش ......





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