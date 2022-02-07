الإعاقة والثورة الروسية - كيث روزنثيل

2022/02/07 | 08:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كيث_روزنثيل نشرت الورقة باللغة الانكليزية في مجلة الاشتراكية الأممية العدد 102 (شتاء 2016)—على الرغم من قلة الكتابات المتاحة المتناولة موضوع الإعاقة وخاصة في سياق الثورة الروسية في تشرين الأول/أكتوبر 1917، لكن قضايا الإعاقة برزت بشكل واضح فيها.



وكما يظهر من المطالب المرفوعة والأدبيات المنتجة من الجماهير والأحزاب الثورية في السنوات التي سبقت الثورة، على ما يبدو كانت الإعاقة من العوامل المحفزة ل ......





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