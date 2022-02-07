خبير قانوني: لايجوز تقديم مرشحين جدد لرئاسة الجمهورية الا بقرار من الاتحادية

2022/02/07 | 09:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد الخبير القانوني علي التميمي، ان باب الترشح لرئاسة الجمهورية مغلق ولايجوز ترشح أي شخص لهذا المنصب، الا في حال قررت المحكمة الاتحادية فتح باب الترشح من جديد.وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان “باب الترشح لرئاسة الجمهورية اغلق تماما، ولايجوز فتحه من جديد الا بقرار من المحكمة الاتحادية العليا حيث يعد قرارها باتاً”.[…]

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