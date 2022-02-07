 الجيش والحشد ينفذان عملية أمنية في قاطع عمليات صلاح الدين

2022/02/07 | 09:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نفذت قوة مشتركة من قيادتي عمليات صلاح الدين للحشد والجيش، الاثنين، عملية أمنية في قاطع عمليات صلاح الدين.وذكر بيان للحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “العملية انطلقت بمشاركة قوة من اللواء التاسع واللواء 35 بالحشد التي نفذت في جزيرة البو مرموص ضمن قاطع المسؤولية بمحافظة صلاح الدين”.وأضاف البيان أن “العملية تأتي […]

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