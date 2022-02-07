2022/02/07 | 09:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجح الهلال بتحقيق فوز عريض على الجزيرة الإماراتي بسداسية نظيفة في الدور الثاني من مونديال الأندية ليضرب موعدا مع تشيلسي الإنجليزي في المربع الذهبي للبطولة، CNN بالعربية كانت حاضرة في ملعب محمد بن زايد آل نهيان ورصدت لكم أبرز المشاهد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("من الملعب".. أبرز المشاهد في مباراة الهلال والجزيرة التاريخية بمونديال الأندية) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("من الملعب".. أبرز المشاهد في مباراة الهلال والجزيرة التاريخية بمونديال الأندية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).