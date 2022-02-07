مشروبات يمنع تناولها بعد التعافي من كورونا

2022/02/07 | 09:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تحدثت خبيرة التغذية أنجيليكا دوفال عن المشروبات التي يمنع تناولها بعد “كوفيد -19” في رأيها، وعلى العكس من ذلك، المشروبات التي ستساعد الجسم على التعافي من العدوى.وأشارت دوفال إلى أنه أثناء المرض، يجب أن يكون المشروب الرئيسي هو الماء، كما أنه يظل المشروب الأساسي خلال فترة الشفاء بعد الإصابة بفيروس كورونا.ومع […]

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