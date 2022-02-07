الديمقراطي: لن نقدم مرشحا بديلا لزيباري لرئاسة الجمهورية وقرار المحكمة غير نهائي

2022/02/07 | 09:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم، ان حزبه لن يقدم بديلا لهوشيار زيباري كمرشح لرئاسة الجمهورية، لافتا الى ان قرار المحكمة الاتحادية واضح ولم يستبعد زيباري بشكل نهائي.وقال عبد الكريم لـ /المعلومة/، ان “المحكمة أصدرت قراراً ولائيا بإيقاف ترشح زيباري لمنصب رئيس الجمهورية، وبانتظار ماسيصدر منها بشكل نهائي خلال الأيام […]

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