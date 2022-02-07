السنغال تتوج بأمم أفريقيا للمرة الاولى في تأريخها

2022/02/07 | 09:17 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أحرز منتخب السنغال لقب كأس الأمم الإفريقية، لأول مرة في تاريخه، على حساب مصر.وفازت السنغال بنتيجة (4-2) بركلات الترجيح، بعد التعادل دون أهداف في النهائي الذي امتد لـ120 دقيقة.وسجل لمنتخب مصر كل من، أحمد سيد زيزو ومروان حمدي، بينما أضاع محمد عبد المنعم ومهند لاشين.وأحرز لمنتخب السنغال كاليدو كوليبالي وعبدو […]

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