ماني يهزم صلاح في سباق خاص

2022/02/07 | 09:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توج السنغالي سايدو ماني، جناح ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس أمم إفريقيا التي أقيمت بالكاميرون.وقاد ساديو ماني، منتخب السنغال إلى أول ألقابه في بطولة أمم إفريقيا، مساء أمس الأحد عقب الفوز بركلات الترجيح 4-2 على حساب مصر التي يقودها زميله في الفريق الإنجليزي “الريدز”، محمد صلاح، عقب التعادل السلبي […]

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