ريال مدريد يهزم غرناطة بهدف اسينسيو في الليجا

2022/02/07 | 09:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..قاد الدولي الإسباني ماركو اسينسيو، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، فريقه للفوز على غرناطة بهدف نظيف في منافسات الليجا.وأقيمت المباراة على ملعب “سانتياجو برنابيو”، ضمن لقاءات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني.هدف المباراة الوحيد جاء عبر أسينسيو، بعد أن حصل على الكرة من إيدير ميليتاو، ثم أطلق تسديدة […]

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