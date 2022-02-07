بغداد اليوم تنشر أسعار صرف العملة في الأسواق المحلية

2022/02/07 | 09:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حافظت أسعار الدولار، اليوم الاثنين، على استقرارها في الأسواق المحلية العراقية.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن أسعار صرف الدولار حافظت على استقرارها لليوم الثاني على التوالي في الأسواق المحلية، حيث كانت أسعار الصرف كالتالي:

بغداد

البيع 148.500 دينار

الشراء 146.500 دينار

الشمال

البيع 148.500 دينار

الشراء 146.500 دينار

الجنوب

البيع 148.500 دينار

الشراء 146.500 دينار

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