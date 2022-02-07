2022/02/07 | 09:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – النجف

افاد مصدر أمني في النجف، اليوم الاثنين، بسقوط قذيفة (ار بي جي) في الكوفة بمحافظة النجف.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "مجهولين اطلقوا في ساعة متقدمة من ليل امس، قذيفة (آر بي جي) تجاه قاعة النارنج بقضاء الكوفة، مشيرا الى ان "القذيفة تسببت باضرار مادية جسيمة في المبنى، دون وجود خسائر بشرية".

وأوضح، ان "قاعة النارنج تشهد بين فترة واخرى تجمعا لأنصار "ثورة تشرين" في محافظة النجف".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سقوط قذيفة على احدى القاعات في الكوفة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سقوط قذيفة على احدى القاعات في الكوفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).