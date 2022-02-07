بتغريدة ..الحلبوسي : الطفل ريان عنوان لملحمة إنسانية في زمن يقتل فيه القاضي ورجل الامن

2022/02/07 | 09:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعتبر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الطفل ريان ..عنوانا لملحمة إنسانية في زمن التنكر للانسان .و زمن يقتل فيه القاضي ورجل الامن.وقال في تغريدة : الطفل ريان عنوان لزمن تغول عصابات الجريمة التي لاتعبأ بحقوق الانسان .واضاف الحلبوسي انه رغم النهاية الحزينة سيبقى ريان درسا لنا جميعا ان نجيش كل الدولة من اجل انسان.وكانت فرق الانقاذ المغربية انتشلت الطفل المغربي المتوفي ريان من قاع بئر عميق بعد 5 ايام من سقوطه في ظل اهتمام داخلي ودولي كبير./انتهى3

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