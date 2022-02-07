2022/02/07 | 09:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / دان مجلس القضاء الاعلى الحادث الإرهابي الذي أدى إلى استشهاد القاضي أحمد الساعدي في ميسان.وحمل المجلس في بيان الأجهزة الأمنية مسؤولية اغتيال الساعدي في ميسانوكلف المجلس لجنة قضائية خاصة للتحقيق في حادث اغتيال القاضي الساعدي.وتابع ان المعلومات الأولية تشير إلى تقصير متعمد في عدم إتخاذ الإجراءات الأمنية.واغتال مسلحون مجهولون ، مساء امس السبت، احد قضاة محكمة استئناف ميسان ، ولاذوا بالفرار./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس القضاء الأعلى يدين الحادث الإرهابي الذي أدى إلى استشهاد القاضي أحمد الساعدي في ميسان) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس القضاء الأعلى يدين الحادث الإرهابي الذي أدى إلى استشهاد القاضي أحمد الساعدي في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).