تغريدة من طبيبة عن فيروس كورونا تتلقى آلاف الردود والإعجابات.. ماذا كتبت؟

2022/02/07 | 09:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سارة بيرنستين هي طبيبة تعالج المرضى الصغار والأمهات اللواتي لديهن حالات حمل عالية الخطورة، وتعاني في حياتها الشخصية من مرض في القلب.الجمع بين هذين العاملين يجعل حياتها أثناء جائحة فيروس كورونا صعبة.ولهذا السبب نشرت تغريدة حيث دعت الآخرين لإظهار شكل مرضهم المزمن.سرعان ما أصبحت تغريدتها شائعة وحصلت على 60 ألف إعجاب، وما يقرب من 8500 إعادة تغريدة

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