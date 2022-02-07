منها اللقيمات والورد الطائفي.. تذوق مثلجات بنكهات سعودية في إكسبو 2020 دبي

2022/02/07 | 09:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستقبل مجمّع "سرد" زواره في جناح المملكة العربية السعودية في إكسبو دبي 2020 بنكهات شهيّة من 13 منطقة في البلاد.ويشمل المجمّع على قسم زاهي الألوان للمثلجات يمكنك فيه تذوّق نكهات محليّة فريدة من نوعها، مثل المثلجات بنكهة الخزامى، والورد الطائفي بالمعمول، والشوكولاتة بالحبحر بمذاقها الحار، وأخرى تزينها اللقيمات المقرمشة!

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