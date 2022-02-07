نائب: الربط الكهربائي يجعل العراق تحت الوصاية السعودية

2022/02/07 | 09:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..حذر عضو مجلس النواب عن الإطار التنسيقي وعد القدو ، الاثنين ، من الربط الكهربائي مع الجانب السعودي كونه يجعل العراق تحت الوصاية السعودية ، واصفا إياه بالحل الترقيعي.وقال القدو في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الربط الكهربائي مع السعودي هدفه جعل العراق تحت الوصاية السعودية”، مبينا أن “الشعب العراقي بحاجة لحلول جذرية […]

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