الحشد الشعبي ينفذ حملة اكساء وتنظيف في الناصرية

2022/02/07 | 12:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن الحشد الشعبي، الاثنين، عن تنفيذ حملة تنظيف واكساء في حي الكرامة بمدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.وذكر بيان للحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “مديرية الهندسة العسكرية في هيئة الحشد الشعبي وبالتعاون مع بلدية الناصرية نفذت، اليوم، حملة خدمية في حي الكرامة بمدينة الناصرية”.وأضاف البيان أن “الحملة شملت التنظيف واكساء […]

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