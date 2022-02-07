2022/02/07 | 12:45 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: lANXXN7EzRA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مريض سرطان يعاني افتقاد الأدوية الصالحة لعلاجه وانقطاعه عن الراتب) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مريض سرطان يعاني افتقاد الأدوية الصالحة لعلاجه وانقطاعه عن الراتب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).