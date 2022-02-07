خبير قانوني يتحدث عن مصير جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

2022/02/07 | 12:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تحدث الخبير القانوني سليم شوقي، اليوم الاثنين، عن مصير جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في حال عدم انعقادها.وقال شوقي في حديث لوكالة ايرث نيوز، إن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، سيجعل جلسة اليوم، مفتوحة على اعتبار ان تجاوز المدة الدستورية يعتبر خرق دستوري حقيقي”.وأضاف “لم يذكر الدستور في حالة وجود هذا الخرق […]

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