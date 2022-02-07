تحذير نيابي من تهديد إرهابية للكرمة: لا نريد عودة داعش تحت أي مسمى

2022/02/07 | 12:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون مححمد الصيهود , الاثنين , دخول قطعات عسكرية الى منطقة الكرمة بمحافظة الانبار امر طبيعي لتدوير القطعات الماسكة للأرض وتعزيز القطعات بعد ورود معلومات عن نية داعش بتهديد المنطقة, مشيرا الى ان التهويل الذي مارسته بعض القوى السياسية ودفع العشائر للاعتراض مقصود لغرض إعادة ساحات […]

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