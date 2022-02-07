محكمة استئناف ميسان تشيع جثمان الشهيد القاضي احمد فيصل خصاف

2022/02/07 | 12:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لغداد/نينا/انطلق صباح اليوم من رئاسة محكمة استئناف ميسان الاتحادية موكب تشييع جثمان القاضي الشهيد احمد الخصاف.وذكر بيان لاعلام مجلس القضاء الأعلى إن "تشييعا رسميا انطلق من مقر رئاسة محكمة استئناف ميسان الاتحادية بحضور رئيس محكمة استئناف ميسان و القضاة والموظفين وذوي الشهيد القاضي احمد فيصل خصاف باتجاه طريق البتيرة المؤدي إلى مقبرة ( دار السلام ) في النجف الأشرف "./انتهى2

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