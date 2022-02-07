بعد شفائه من وعكة صحية: الشيخ عبد المهدي الكربلائي يفتتح منفذ الخدمات في النفق المحيط بالعتبة الحسينية المقدسة ...صور

2022/02/07 | 12:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم الوعكة الصحية التي المت به مؤخرا

فقد افتتح المتولي الشرعي للعتبة

الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي

الكربلائي اليوم الاثنين منفذ الخدمات

في النفق الكبير المحيط بالعتبة

الحسينية المقدسة.

وكان مكتب

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