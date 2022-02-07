ائتلاف النصر: الاغلبية الوطنية مجرد كلام

2022/02/07 | 12:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد ائتلاف النصر، اليوم الاثنين، ان الاغلبية الوطنية هي عبارة عن “كلام فقط”.وقال عضو الائتلاف عقيل الرديني في تصريح لوكالة ايرث نيوز إنه “نعتقد اليوم يتم تأجيل الجلسة لعدم اكتمال النصاب بسبب ايقاف الحوارات وعدم حظور هذه الجلسة من قبل الكتلة الصدرية كذلك عزم وتقدم والكرد، لذلك سوف تبقى الجلسة مفتوحة لحين […]

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