2022/02/07 | 13:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرع جرس البرلمان لدعوة النواب للدخول الى قاعة الجلسة

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