بالصور.. مبنى البرلمان خالي من النواب والحضور يقتصر على الإعلاميين

2022/02/07 | 13:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ شهد مبنى البرلمان، اليوم الاثنين، عدم حضور النواب الى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية واقتصر الحضور على الإعلاميين.وقال مراسلنا، انه شهد مبنى مجلس النواب، اليوم عدم حضور اعضاء المجلس واقتصر الحضور على الاعلاميين والصحفيين”.يشار الى انه من المقرر ان يعقد مجلس النواب، هذا اليوم جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.يذكر ان كتلة الديموقراطي الكردستاني […]

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مبنى البرلمان خالي من النواب والحضور يقتصر على الإعلاميين أولاً على الايام نيوز.

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