التخطيط: نسبة مساهمة النساء في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما تزال ضئيلة جدا

2022/02/07 | 13:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، ان نسبة مساهمة النساء في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما تزال ضئيلة جدا.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): أن "وكيل الوزارة للشؤون الفنية ماهر حماد جوهان أفتتح اعمال ورشة العمل الخاصة بدعم وتطوير المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، في العراق، بناء على نتائج المسح الذي نفذه الجهاز المركزي للاحصاء بدعم من الوكالة الامريكية للتنمية، وبرنامج الامم المتحدة الانمائي، الذي شمل محافظات بغداد ونينوى والبصرة".

وقال جوهان بحسب البيان ان "الوزارة وفي اطار سعيها لتطبيق استراتيجية تطوير القطاع الخاص، تعمل على النهوض بهذا القطاع واعطائه الدور المطلوب والمساهمة الفاعلة في تحريك عجلة الاقتصاد بجميع قطاعاتهط، مشيرا الى ان "الجهود تنصب الان في دعم المؤسسات الصغيرة والصغرى والمتوسطة، لاسيما في مجال التمويل، وتذليل الصعوبات التي تعترض تطوير هذه المؤسسات التي تشكل مرتكزا اقتصاديا مهما".

وتابع ان" نسبة مساهمة النساء في المؤسسات الصغيرة والصغرى والمتوسطة، ماتزال ضئيلة جدا لاتزيد عن 5% مقارنة بنسبة مساهمة الرجال، الامر الذي يستدعي، توجيه مسارات الدعم لشريحة النساء في هذا المجال، داعيا "القطاع الخاص الى الاستفادة من مخرجات المسح والدخول بقوة في تبني ودعم هذه المؤسسات التي يمكن ان يكون لها دورا اكثر تأثيرا في الانشطة الاقتصادية المختلفة".

واشار الى ان" اعمال ورشة العمل الخاصة التي تستمر لاربعة ايام، شارك فيها رئيس الجهاز المركزي للاحصاء غمار ديب نائب رئيس البرنامج الانمائي للامم المتحدة، وممثلو عدد من المنظمات الدولية في العراق، ورئيس اتحاد المقاولين العراقيين ورئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، وممثلو القطاع الخاص من مختلف الفعاليات الاقتصادية، فضلا عن عدد من المديرين العامين في وزارات التخطيط والتجارة والعمل والشؤون الاجتماعية والبنك المركزي، ومستشار رئيس الوزراء علاء الساعدي".

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