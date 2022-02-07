الاحتلال يشن اعتقالات ومداهمات في القدس والضفة

2022/02/07 | 13:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… شنت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الاثنين، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة والقدس المحتلتين.وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات العدو اقتحمت مدن الضفة المحتلة واعتقلت شابين من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.كما اعتقلت قوات العدو شابا من عزون شرق قلقيلية، وآخر من قرية البرج جنوب الخليل.وفي القدس المحتلة اعتقلت قوات العدو […]

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