باحثة سعودية بعد وصولها إلى إسرائيل:

2022/02/07 | 13:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت الباحثة السعودية، نجاة السعيد، إلى إسرائيل، مساء الأحد، حسب صور نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر.

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