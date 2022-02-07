المرصد العراقي يدين اعتداء قوات مكافحة الشغب على صحفيي شبكة الاعلام

2022/02/07 | 13:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دان المرصد العراقي للحريات الصحفية، اليوم الاثنين، تعرض الصحفيين في شبكة الاعلام العراقي للضرب والاهانة من قبل قوات مكافحة الشغب.وقال المرصد في بيان تلقته “ايرث نيوز”: “يدين المرصد العراقي للحريات الصحفية بأشد العبارات الطريقة العنيفة والمهينة التي تعاملت بها قوات مكافحة الشغب مع صحفيي شبكة الإعلام العراقي من صحفيين ومذيعين ومقدمي برامج […]

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