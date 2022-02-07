موراتا يكشف فشل انتقاله إلى العملاق الاسباني

2022/02/07 | 13:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تحدث مهاجم يوفنتوس ،ألفارو موراتا، عن فشل انتقاله إلى برشلونة خلال الميركاتو الشتوي المنصرم.

وخلال تصريحات أبرزتها شبكة “DAZN” قال المهاجم الاسباني : “كنت على وشك الانتقال إلى برشلونة، لكن ما حدث بات من الماضي، أنا هنا، كما أكد النادي والمدرب أنهما يثقان بي، وهذا مهم جدًا بالنسبة لي”.

وتابع “أنا سعيد لأننا أعدنا اكتشاف ما كنا نفتقده في الفريق مثل هذه الأحاسيس وهذا الاشتعال”.

واضاف: “لقد صفق لي المشجعون عند استبدالي أيضًا، وهذا يعني الكثير.



يريد الجميع في كل مهنة الشعور بالأهمية وأنه مطلوب، وهذا ما أشعر به الآن”.

وعند سؤاله لم تشعر بأنك مهمش لأن فلاهوفيتش يلعب في مركزك؟ قال: “هذه الأشياء تحدث في الحياة، عمري 30 عامًا تقريبًا، والنادي وقع مع أحد أفضل المهاجمين في العالم، كما أنه صغير جدًا، ولديه سنوات عديدة لمواصلة النمو والتحسن”.

واختتم: “أنا سعيد، لأننا نعمل بشكل جيد مع ديبالا أيضًا، وعلينا التركيز على ذلك حتى نتمكن من القيام بعمل أفضل”.

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