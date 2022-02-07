2022/02/07 | 13:20 - المصدر: قناة العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس الوزراء يفتتح اعمال المؤتمر الاقليمي لمنظمة فاو ويدعو الى مواجهة التحديات في نشرة الـ12) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 6IgR9fPSHE0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس الوزراء يفتتح اعمال المؤتمر الاقليمي لمنظمة فاو ويدعو الى مواجهة التحديات في نشرة الـ12) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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