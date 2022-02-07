2022/02/07 | 13:20 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7GP9jh1bdWw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المؤتمر الاقليمي الـ 36 للشرق الادنى و شمال افريقيا المنعقدة في بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المؤتمر الاقليمي الـ 36 للشرق الادنى و شمال افريقيا المنعقدة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).