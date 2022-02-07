اصابة ثلاث نساء في انفجار مولد كهربائي في كركوك

2022/02/07 | 13:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/اصيبت صاحبة محل كوافير نسائي واثنتان معها بحروق بسبب انفجار مولد كهربائي صغير كان موضوعا أمام المحل.واوضح المصدر :" ان الحادث نجم عن وضع بنزين بالقرب من المولد، ما تسبب فى اندلاع حريق ثم انفجار المولد"./انتهى

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